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شروط التسكين بالمدن الجامعية فى أسوان.. والجامعة تؤكد: لا زيادة فى الرسوم

الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:00 ص
شروط التسكين بالمدن الجامعية فى أسوان.. والجامعة تؤكد: لا زيادة فى الرسوم مستشفى جامعه أسوان - أرشيفيه
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد الدكتور لؤي سعد الدين، نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب، أنه جاري استعدادات الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد 2023/2022 م، وفي هذا الإطار يتم العمل علي قدم وساق بالمدن الجامعية التي تتكون من عدد ٥وحدات، وحدة صحاري، وحدة السيل، وحدة السماد للطالبات ووحدة أبوالريش، وحدة دار الضيافة للطلاب. 

 
وأضاف الدكتور لؤى سعد الدين، أن الطاقة الاستيعابية لها حوالي 3 آلاف طالب وطالبة، بالإضافة إلى وحدة ناصر للطالبات والتى تقع حاليا في مرحلة إحلال وتجديد، مؤكدا أن ليس هناك زيادة في الرسوم المقررة من قبل مجلس الجامعة والتي تسدد مرة واحدة مع بداية التسكين وقيمتها 250 جنيها رسوم تسكين و100 جنيه خدمات إلكترونية لحساب مركز المعلومات بالجامعة، مشيرا إلى أنه يتم دفع المقابل الشهري وهو 150 جنيها مقابل الإقامة و200 جنيها مقابل التغذية باجمالي 350 جنيها شهريا لطالب او الطالبة. 
 
وأوضح سعد الدين بأن شروط ومعايير التسكين يتم المفاضلة بين الطلاب المستجدين "الثانوية العامه" من حيث تاريخ الميلاد، أما الطلاب القدامي من حيث الاعلي تقديرا، كما يتم استثناء ذوي الهمم وأمراض القلب من هذه الشروط، ويتم توفير خدمة واي فاي بالمباني وصالات طعام وصالات استذكار وانشطة طلابية علي مدار العام الدراسي بالإضافة للخدمة الطبية علي مدار ال24 ساعة وذلك حرصا علي صحة وسلامة الطلاب.
 

 


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