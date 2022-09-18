شركات طيران أوروبية تخفض رحلاتها إلى المجر بسبب ضرائب جديدة على الأرباح

فاطمة شوقى

هددت شركة "ريان إير" الهولندية، منخفضة التكاليف، باللجوء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اعتراضا على قرار الحكومة المجرية بفرض ضريبة إضافية على أرباح شركات الطيران وبشكل مفاجئ.

وأعلن مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة "ريان إير"، خلال مؤتمر صحفي عقد في بودابست، أن الشركة قررت خفض عدد رحلاتها الجوية هذا الشتاء من وإلى المجر وتشغيل عدد أقل من الرحلات إلى بريستول وبراغ وبيزا وصوفيا ووارسو بسبب فرض ضريبة أرباح إضافية، حسبما قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.

وأضاف أن الشركة تتوقع انخفاض عدد مسافريها من 4.5 مليون إلى 4 ملايين خلافا لتوقعات سابقة بزيادة عدد مسافريها إلى حوالي 5 ملايين في عام 2023.

وأشار أوليري إلى أنه سيتم تعليق ثماني رحلات جوية تنطلق من بودابست اعتبارا من أكتوبر، ومنها الرحلات الجوية إلى مدن بوردو وبورنموث وكولونيا وكراكوف وكاوناس ولابينرانتا وريجا وتورينو.

وقال أوليري إن شركة "ريان إير" للطيران لن تدفع الغرامة التي فرضتها الحكومة المجرية على الشركة وقدرها 757 مليون يورو الشهر الماضي.

يذكر أن الحكومة المجرية فرضت ضريبة جديدة على بعض القطاعات في يونيو الماضي لسد الفجوة الهائلة في ميزانيتها ومنها قطاعات الطاقة والبنوك والخطوط الجوية العاملة في المجر وذلك بفرض رسوم مغادرة تتراوح بين 10 و 25 يورو لكل مسافر وأضافت الشركة هذه التكاليف الجديدة على المسافرين.

وانخرطت حكومة المجر وشركة "ريان إير" للطيران، الرائدة في أوروبا، في حرب كلامية حيث فرضت الحكومة غرامة مالية على الشركة بسبب "الممارسات التجارية غير العادلة وتضليل المستهلكين"، في حين اتهمت شركة "ريان إير" الحكومة بفرض ضرائب إضافية على قطاع خاسر مازال يتعافى من ركود جائحة كورونا.