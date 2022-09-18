شباب كفر الشيخ تستقبل قافلة الأزهر الشريف من مجمع البحوث الإسلامية

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، قافلة الأزهر الشريف من مجمع البحوث الإسلامية القادمة من محافظة الغربية، والمتجهة إلى مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، الوفد الزائر كان بحضور الدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وأحمد النادى مدير الدعوة، وهانى حسن مدير التوجيه، وأعضاء القافلة الشيخ أحمد عمارة، والشيخ أحمد الزغبر، والشيخ أحمد السقا، والشيخ محمد شكر، الواعظة نورة مشرف، والواعظة منال مصطفى، وحسين محمد ، واعظ باللغة الإنجليزية بالمجمع.

من جانبه ثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة، الجهد الذي يبذله علماء مجمع البحوث الإسلامية، لتوصيل رسالة سماحة الدين الإسلامي، والوصول بها إلى كافة فئات المجتمع المصري، مضيفاً أن مديرية الشباب والرياضة على أتم الاستعداد لتقديم يد العون، لتحقيق الهدف من القافلة التى تسعى إلى نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته، وكذلك مناقشة بعض القضايا الهامة مثل خطر الشائعات على الفرد والمجتمع ومخاطر الاعتداء على حقوق الغير في المواريث.

وأوضح عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب أن مراكز الشباب أقيم بها 200 ندوة دعوية توعوية بحضور علماء الأزهر، بناء على بروتوكول التعاون مع الأزهر الشريف على مدار شهري يوليو و اغسطس و ذلك بتنسيق الدكتور أحمد النادى، و تستمر القافلة الدعوية التوعوية بالمحافظة حتى يوم السبت المقبل بالمحافظة بعد سلسلة من اللقاءات التي سيتم انعقادها بمختلف الهيئات و المساجد والمؤسسات الحكومية بمدينة بلطيم.