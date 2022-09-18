اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

سفير مصر فى جاكرتا يبحث مع وزير التجارة الإندونيسى سبل تطوير علاقات التعاون

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:16 ص
سفير مصر فى جاكرتا يبحث مع وزير التجارة الإندونيسى سبل تطوير علاقات التعاون جانب من اللقاء
كتب ــ أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى السفير أشرف سُلطان، سفير جمهورية مصر العربية في جاكرتا، الوزير "ذو الكفل حسن"، وزير التجارة الأندونيسي، بمقر الوزارة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن اللقاء تضَمَن بحث سُبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وأندونيسيا، وتم الاتفاق على تعزيز آليات التواصُل بين القاهرة وجاكرتا لمُتابعة تذليل العقبات أمام تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، سعياً نحو تعزيز حجم التجارة البينية، فضلاً عن عرض عدد من المقترحات لتنمية الاستثمارات والتجارة الثُنائية.

ورحَّبَ وزير التجارة الإندونيسي بهذا اللقاء، مُشيراً إلى اعتزازه والشعب الإندونيسي بالعلاقات التاريخية والثقافية التي تربط إندونيسيا بمصر. كما أكد على أهمية بحث فرص التعاون فى المجال التجاري والاستثماري بين البلدين، معربًا عن أهمية العلاقات مع مصر سياسياً واقتصادياً بوصفها بوابة الشرق الأوسط والقارة والإفريقية.

 

 


اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

سفير مصر لدى اندونيسيا

السفير المصرى في اندونيسيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة