سفير مصر فى جاكرتا يبحث مع وزير التجارة الإندونيسى سبل تطوير علاقات التعاون

كتب ــ أحمد جمعة

التقى السفير أشرف سُلطان، سفير جمهورية مصر العربية في جاكرتا، الوزير "ذو الكفل حسن"، وزير التجارة الأندونيسي، بمقر الوزارة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن اللقاء تضَمَن بحث سُبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وأندونيسيا، وتم الاتفاق على تعزيز آليات التواصُل بين القاهرة وجاكرتا لمُتابعة تذليل العقبات أمام تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، سعياً نحو تعزيز حجم التجارة البينية، فضلاً عن عرض عدد من المقترحات لتنمية الاستثمارات والتجارة الثُنائية.

ورحَّبَ وزير التجارة الإندونيسي بهذا اللقاء، مُشيراً إلى اعتزازه والشعب الإندونيسي بالعلاقات التاريخية والثقافية التي تربط إندونيسيا بمصر. كما أكد على أهمية بحث فرص التعاون فى المجال التجاري والاستثماري بين البلدين، معربًا عن أهمية العلاقات مع مصر سياسياً واقتصادياً بوصفها بوابة الشرق الأوسط والقارة والإفريقية.