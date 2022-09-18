سريلانكا تطلع الدائنين على صفقة صندوق النقد الدولي

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أعلنت وزارة المالية السريلانكية اليوم الأحد أنها ستطلع جميع دائنيها الخارجيين يوم الجمعة المقبلة على الصفقة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي من أجل التعافي الاقتصادي والخطوات التالية في عملية إعادة هيكلة الديون.

ونقلت صحيفة دايلي ميرور السريلانكية عن بيان شركة "كليفورد تشانس" للمحاماة والاستشارات القانونية الدولية التي استعانت بها الحكومة لتوجيهها خلال عملية إعادة هيكلة ديونها إن "سريلانكا ستقدم عرضًا عبر الإنترنت للدائنين الخارجيين في 23 سبتمبر الجاري لإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن الاتفاق المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والتطورات الاقتصادية الأخيرة".

وستطلع وزارة المالية السريلانكية الدائنين على التطورات الأخيرة في مجال الاقتصاد الكلي ، وأهداف حزمة صندوق النقد الدولي، والخطوات التالية في عملية إعادة هيكلة الديون.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع سريلانكا للحصول على قرض بنحو 2.9 مليار دولار، ولكن

حتى يتم تنفيذ الصفقة، ستحتاج البلاد إلى تخفيف أعباء الديون من الصين والهند واليابان، المقرضين الدوليين الرئيسيين الثلاثة.

وقال صندوق النقد في بيانه بعد مفاوضات استمرّت 9 أيام في كولومبو، إن "أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون".

وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت لأشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.

وتحتاج سريلانكا إلى حوالي 5 مليارات دولار أمريكي في الأشهر الستة المقبلة لتغطية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها الذين يعانون من طوابير طويلة، وتفاقم النقص في الضروريات وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

وكان رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينجه، قد أدى الشهر قبل الماضي اليمين الدستورية كرئيس لسريلانكا، بعد فوزه في تصويت جري بالبرلمان بعد الاستقالة الرسمية لجوتابايا راجاباكسا من منصب الرئيس وهروبه خارج البلاد بعد مظاهرات ضده