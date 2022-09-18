زراعة دمياط: متابعة توزيع الأسمدة على المزارعين

مر المهندس أشرف الأخطابى، مفتش إدارة المتابعة بمديرية الزراعة بدمياط وجهاز المتابعة، على عدد من الجمعيات الزراعية.

وتابع أعمال الجمعيات وصرف الأسمدة طبقا لتعليمات اللجنة التنسيقية للأسمدة ببدء صرف الأسمدة للموسم الشتوى 2023 للتأكيد ومتابعة تنفيذ تعليمات اللجنة التنسيقية للأسمدة بهذا الشأن حيث تم التأكيد على صرف الأسمدة من خلال كارت الفلاح فقط، حيث إنه لا يوجد مسببات للصرف ورقيا وكذلك التأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 10/2/2022 بضرورة وقف الدعم للمتعديين على الرقعة الزراعية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط .