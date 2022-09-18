"روس آتوم" الروسية: بيانات وكالة الطاقة الذرية حول محطة زابوريجيا "مسيسة"

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وصف المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية الحكومية، أليكسي ليخاتشيف، بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوريجيا بأنها مسيسة، مشيرا إلى أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدركون جيدًا من يقصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا.



وقال ليخاتشيف -في تصريحات لقناة "روسيا 1" التلفزيونية اليوم الأحد "إن هؤلاء الخبراء أناس واعون ومتعلمون، وهم يفهمون تماما ما يحدث بالفعل، ويعرفون من أين تأتي القذائف"، مشيرا إلى أن هؤلاء الخبراء ينقلون هذه المعلومات إلى فيينا ويضيفون إليها عناصر سياسية في مرحلة ما.



وكان الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أعلن أمس السبت أن بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا والمعادي لروسيا حول محطة زابوريجيا النووية ليس له أي تأثير عملي، مشيرا إلى أن البيان يحمل طابعًا سياسيًا ودعائيًا.