روسيا تعترض 30 صاروخا أوكرانيا فى سماء مدينة نوفا كاخوفكا

كتب أحمد عرفة

اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أكثر من 30 صاروخا أوكرانيا في سماء مدينة نوفا كاخوفكا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الأوكرانيين أطلقوا 34 صاروخا على نوفا كاخوفكا اعترضتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وفى وقت سابق أعلن مكتب المدعى العام الأوكراني أن ضحايا العملية الروسية مع الأطفال الأوكرانيين قد بلغ 1147 طفلا منذ بدء الحرب الروسية وحتى اليوم الموافق 18 سبتمبر.

وبحسب بيانات مكتب المدعي العام الأوكراني "قتل 390 طفلا وأصيب 757 آخرون حتى 18 سبتمبر.

وبدوره، أعلن بافلو كيريلينكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، اليوم الأحد، أن القوات الروسية، قتلت خلال اليوم الماضي خمسة مدنيين وتسببت في إصابة 18 آخرين في المنطقة.

وأضاف كيريلينكو - في بيان حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه من المستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا