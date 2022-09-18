رفع 1500 حالة إشغال وإزالة تعديات المحال بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شنت إدارة الإشغالات بالقطاع الشمالي بالحي وبالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة الإعلانات ورخص المحلات وشئون البيئة، حملة إشغالات مكبرة على شارع كعبيش والمنشية والصفا والمروة بالطوابق فيصل والمريوطية فيصل، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدي للمخالفات وضبط المخالفين وتحت إشراف حسن موافي رئيس حي الهرم.

شهدت الحملة رفع 1500 حالة إشغال وإزالة تعديات المحال والإشغالات على حرم الطريق وتمشيط الشارع بأكمله من جميع المخالفات وفروشات الباعة الجائلين ورفع إشغال المطاعم والمحال والمقاهي المخالفة للتعليمات ومصادرة كميات كبيرة من الشيش وإعادة الانضباط للشارع، كما تم إزالة كافة الإعلانات المخالفة أعلى واجهات المحلات بدون ترخيص وتغريم أصحابها الغرامات المقررة وتحرير المحاضر اللازمة.

كما أسفرت الحملة، عن رفع وإزالة جميع الحواجز الحديدية والاسمنتية لحجز أماكن الركنات ومصادرة حالات إشغال متنوعة والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء سور مخالف أعلى عقار بشارع عمار بن ياسر وإزالة السور وسحب المعدات، وسحب ونش بالكامل من المريوطية فيصل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.