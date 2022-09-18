رئيس وزراء سوريا: الانتخابات المحلية تؤكد تمسك الشعب بالاستحقاقات الدستورية

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قال رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس، إن انتخابات المجالس المحلية تؤكد تمسك الشعب السوري بالاستحقاقات الدستورية، مشيراً إلى أن المشاركة فيها تعني الثبات على الحقوق والثوابت الوطنية.



وشدد عرنوس - في تصريح اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء السورية - على أهمية انتخابات المجالس المحلية لأن الإدارة المحلية هي صلة المواطن المباشرة مع الدولة والأداة التنفيذية للحكومة للنهوض بالمجتمع، مبيناً أن هذه الانتخابات ستؤدي إلى نقل العديد من الصلاحيات المركزية إلى الإدارة المحلية ضمن توجه الدولة لاستكمال الخطة الوطنية للامركزية الإدارية.



وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، إن الاستحقاقات الدستورية لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، والشعب السوري استمر بممارسة حقه وواجبه في هذه الاستحقاقات، مشيراً إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد أكد ضرورة ممارسة كل الاستحقاقات الانتخابية سواء كانت الإدارة المحلية أو مجلس الشعب أو الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المحددة وهو ما تم خلال السنوات الماضية على الرغم من كل التحديات وكل ما خططت له الدوائر الغربية لمنع إنجاز هذه الاستحقاقات.



وأضاف المقداد أن المشاركة الكثيفة في انتخابات المجالس المحلية جزء أساسي من أدوات التعبير الديمقراطي عن رغبات الشعب وتحمله مسؤوليته عن حاضر ومستقبل سوريا.



وكانت قد بدأت في وقت سابق اليوم المراكز الانتخابية المعتمدة في جميع المحافظات السورية، باستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية.



وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن عدد المراكز الانتخابية بلغ 7348 مركزاً بزيادة 1200 مركز انتخابي عن انتخابات العام 2018 موزعة على جميع المناطق والمدن والبلدات لتأمين وصول الناخبين إلى المراكز بسهولة ويسر.



يذكر أنه يوجد في سوريا 1470 وحدة إدارية موزعة على 14 محافظة و158 مدينة و572 بلدة و726 بلدية.