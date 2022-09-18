رئيس وزراء العراق يتسلم دعوة الجزائر لحضور القمة العربية نوفمبر المقبل

كتب: أحمد جمعة

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مبعوث الرئيس الجزائري وزير العدل عبد الرشيد طبي، والوفد المرافق له.

وحمل الوزير الجزائري إلى رئيس مجلس الوزراء العراقى دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر بشهر نوفمبر المقبل.

وأكد الكاظمي حرص العراق على إنجاح القمة والمشاركة الفاعلة في أعمالها، معربا عن تطلع العراق إلى أن تؤدي هذه القمة دوراً أساسياً في تقوية الصف العربي، والموقف الموحد إزاء قضاياه المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء العراقى بالعلاقات التاريخية بين العراق والجزائر، والرغبة في تنميتها بمختلف المجالات، مؤكداً تطلع العراق إلى انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في وقت قريب، وتعزيز العمل الثنائي لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.