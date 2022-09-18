رئيس مصر للطيران للخدمات يتفقد معدات محطة مطار شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

كتبت رحاب نبيل

تفقد أحمد شاهين العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، محطة مطار شرم الشيخ الدولي، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال وفود مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop2، والمقرر إقامته في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم.

والتقى شاهين خلال زيارته اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ، لمتابعة آخر استعدادات الشركة من المعدات والعمالة والتجهيزات المطلوبة، حيث طمآن شاهين مدير المطار أن شركة مصر للطيران لديها خطط كاملة معدة للتنفيذ أثناء المؤتمر والذى سيتم من خلاله تقديم صورة مشرفة لإسم مصر للطيران سواء على مستوى المعدات أو العماله، وأيضاً مستوى الخدمة المقدمة التى تتوافق والمعايير الدولية فى تقديم الخدمة.

وتابع شاهين خلال زيارته ما تم تنفيذه من أعمال المأموريات سواء الميكانيكا أو السمكره والدهان وحتى تجهيز عربات العفش، وقام بالمرور على ساحات التحميل وتابع العربات الموردة حديثاً لدعم المحطة أثناء المؤتمر بعد إجراء بعض التعديلات عليها، وتابع أيضاً كرافانات عمال التحميل التى تم توريدها مؤخراً وأمر بتجهيز الأماكن الخدمية مثل ( الحمامات ) على أفضل مستوى بشكل يليق باسم الشركه والعاملين بها.

وراجع شاهين مع مدير محطة مطار شرم الشيخ المهندس أسامة عبد الراضى ما تم من استعدادات واحتياجات المحطة لتوفيرها، وتذليل كافة العقبات إن وجدت، مشددا على أن تكون المحطة والعاملين فيها على اتم استعداد لخدمة زوار المؤتمر ورفع أسم مصر وشركة مصر للطيران.







