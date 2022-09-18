اليوم السابع
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رئيس جامعة طنطا يشارك بالمؤتمر العربي للمناخ والتنمية المستدامة "الأخضر حياة"

الأحد، 18 سبتمبر 2022 03:02 م
رئيس جامعة طنطا يشارك بالمؤتمر العربي للمناخ والتنمية المستدامة "الأخضر حياة" جانب من المؤتمر
الغربية - محمد طارق

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شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم، في المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة "الأخضر حياه"، الذي تنظمه المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة نفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، رئيس المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية. 
 
أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بقيام المحكمة العربية للتحكيم ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بعقد هذا المؤتمر المهم، الذى يناقش قضايا حيوية فى ملف التغيرات المناخية، تمهيداً لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ((COP27 الذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، حيث يناقش المؤتمر التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية المستدامة من النواحى القانونية والاقتصادية والاجتماعية ودور الإعلام فى هذا الملف المهم. 
 
أضاف رئيس الجامعة أن قضية التغير المناخي أحد أهم التحديات التى تواجه العالم، التى تتطلب اتخاذ خطوات جادة فى مواجهتها، لضمان حقوق الأجيال القادمة فى الحياة فى بيئة نظيفة، والتخفيف من أثار التغير المناخي.
 
جدير بالذكر أن محاور المؤتمر تناقش لتشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ، وأساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية على التنمية المستدامة فى ظل التغيرات االمناخية، علاوةً على دور الإعلام والمؤسسات الدولية والعربية والمجتمع المدنى فى الحفاظ على التنمية المستدامة فى ظل التغيرات المناخية.
 
 
 
 

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