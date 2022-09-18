رئيس جامعة سوهاج يستعرض الاستعدادات للمشاركة بمنتدى التعليم العالى للتغيرات المناخية

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً مع أعضاء لجنة التغيرات المناخية، وذلك للوقوف على الإستعدادات النهائية للمشاركة بمنتدي أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية، والذي سيعقد يومي 22و23 سبتمبر الجاري بالعين السخنة، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور محمد توفيق منسق اللجنة، الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة، وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن المنتدي يقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويسلط الضوء على أنشطة الجامعات الحكومية في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإهتمام بقضية التغير المناخى، استناداً إلى الدور الحيوى الذي تقوم به مصر، وتوليها رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ.

وأضاف عبد الخالق، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة جهود الجامعة في مجال التغيرات المناخية واستعراض ماسيتم المشاركة به خلال فعاليات المنتدي، حيث تم حصر المشروعات البحثية وما تم نشره من أبحاث في مجال التغيرات المناخية، وكذلك الوحدات والمراكز والبرامج التعليمية التي لها علاقة بمجال التغيرات المناخية، إلى جانب حصر العلماء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتخصصة في هذا مجال، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من ورش عمل وندوات توعوية في مجال التغيرات المناخية.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه سيتم المشاركة بعدد 3 أبحاث في مجال التغيرات المناخية، وهم بحث عن تفادي الاحترار العمراني في المنشآت من خلال تحسين وإمداد المباني بالطاقة والتخطيط الجيد للمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحث عن إنتاج أسفلت صديق البيئة من خلال تدوير المخلفات الطبية، وأيضاً بحث عن تفادي الاعتلال الحراري في عملية إنتاج الدواجن بمزارع كلية الزراعة.

وأضاف محمد توفيق منسق اللجنة، أنه خلال الاجتماع تم استعراض نماذج المحاكاة التي سيتم المشاركة بها في المعرض، وهي تدوير المخلفات الطبية لإنتاج الأسفلت، تحويل الجامعة إلى جامعة خضراء من خلال مبادرة أحلى وهى خضرا، إنتاج سيارة صديقة البيئة تعمل بالطاقة الكهربائية، إنتاج أخشاب مقاومة للحريق، بالإضافة إلى التعاون مع المحافظة لوضع استراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية 2050م.