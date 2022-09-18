رئيس جامعة بني سويف يستعرض خطة البرامج الجديدة لاستقبال العام الدراسى

بنى سويف هانى فتحى

استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، خطة الشعب والبرامج الجديدة لاستقبال العام الدراسي الجديد، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للشعب والبرامج، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج، محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد الدكتور منصور حسن، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الشعب والبرامج بالجامعة، سواء من الناحية التعليمية حيث وصل عدد البرامج والشعب إلى 45 شعبة وبرنامج جديد بعد أن كان عددهم 13 فقط في عام 2017، ومن الناحية الإدارية حيث أصبحت من أولى الوحدات بالجامعة التي تطبق التحول الرقمي واستطاعت ميكنة كافة التعاملات بها لتطبيق الحوكمة والشفافية في كافة الإجراءات، لافتاُ أن الجامعة قامت بتخصيص مبنى مركزي للشعب والبرامج لها إدارة منفصلة في جميع المعاملات المالية والإدارية.

وأضاف الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة، أنه جاري تجهيز المبنى الجديد بالأدوات والوسائل الإلكترونية وقاعات التدريب الذكية لرفع مستوى الخدمات الخاصة بالشعب والبرامج الجديدة، وسيتم تقديم خدمات تدريبية وتأهيلية لسوق العمل لأوائل الطلاب على الفرق المختلفة في المبنى المركزي الجديد، كما سيتم تقديم هيكلة كاملة للوحدات التابعة وفريق عمل شعب اللغات والبرامج الجديدة إدارة منفصلة تتبع رئيس الجامعة.