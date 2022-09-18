رئيس جامعة بني سويف: حصول عدد من المجلات العلمية على تقييم متقدم

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول مجلة (IJTAH)، ومجلة بحوث في الخدمة الاجتماعية التنموية، ومجلة (BJPC)، على تقييم متقدم وفقا للمجلس الأعلى للجامعات وإتاحة تلك المجلات علي دليل دوريات الوصول الحر DOAJ الدولي.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها أحمد المنسق العام للجنة العليا للمجلات، وأعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها، الموافقة على تحديث تشكيل مجلة ذوي الاحتياجات الخاصة، مجلة كلية التربية، مجلة بحوث في الخدمة الاجتماعية التنموية، مجلة المحاسبة والمراجعة لاتحاد الجامعات العربية، وعمل بريد إلكتروني رسمي لكل مجلة علمية والعمل به في اختصاصات رئيس التحرير.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور منصور حسن اجتماع اللجنة العليا للوافدين بحضور الدكتور أيمن غنيم منسق اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة، وناقش الاجتماع عدة موضوعات منها الزيارات التي تمت خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري لكلاً من الملحقية الثقافية لدولتي الأردن واليمن، وتحديد موعد لتنظيم حفل استقبال للطلاب الوافدين الجدد.

بدء تنفيذ برنامج "تنمية مهارات اللغات" بالتعاون مع وزارة الشباب

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، انه تم البدء في تنفيذ برنامج تنمية مهارات اللغات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث يعد المركز الأول ضمن خمس مراكز أخرى في تدريس ثلاث لغات الإنجليزي والفرنسي والألماني، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة التخصصية، بحضور الدكتور شريف الجيار المدير التنفيذي للمركز وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح الدكتور منصور انه بدأت أربع دورات في تخصصات الإنجليزي والفرنسي والألماني، بكلية الحقوق، حيث وصل عدد الملتحقين بدورة اللغة الإنجليزية 65 شاباً وشابة، ودورة اللغة الفرنسية 20شاباً وشابة، وبدأت دورة اللغة الألمانية بأربعة، وبدأت دورة اللغة الفرنسية من المستوى الثاني، ضمن الدورات الممهدة للحصول على شهادة دبلومة دراسات اللغة الفرنسية DELF ، ل 13 طالباً من طلاب قسم اللغة الفرنسية من كلية الآداب، على أن يتم التدريس في مقر المركز، مشيرا إلى أنه تم البدء اليوم في تدريس دورة اللغة العربية لغير الناطقين بها لعدد 18 طالبا في مقر كلية الحقوق، يقوم بتدريسها الدكتور سيد ضيف الله الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما ناقش الاجتماع أيضاً ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من أعمال أكاديمية داخل المركز، منها الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية في ظل تعاون المركز مع شئون الدراسات العليا والبحوث، حيث يعقد الإختبار الأكاديمي رقم 118 يوم الإثنين الموافق 26سبتمبر الجاري الساعة العاشرة صباحا بمقر كلية الطب، مع إجمالي 22 ترجمة خلال شهر سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى المراجعة والتحرير للرسائل الجامعية، وفيما يتعلق باللغات والترجمة والإبداع السينمائي العالمي، حيث يتم اختيار بعض الأفلام السينمائية باللغات المختلفة لعرضها مرة كل شهر لطلاب الجامعة ويقوم أستاذ متخصص في لغة الفيلم بالتعقيب أثناء المشاهدة وهو ما يثري لغة الشباب ومعرفتهم بالثقافات الأخرى.