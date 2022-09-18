رئيس جامعة أسيوط يتفقد وحدة الإصابات بالمستشفى الجامعى

أسيوط- هيثم البدرى

أجرى الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط صباح اليوم زيارة للمستشفى الجامعي الرئيسى، وذلك لتفقد وحدة الإصابات، والاطمئنان على حسن انتظام الخدمات الصحية المقدمة بها ، وذلك فى أعقاب الحريق المحدود التى تشب بها الخميس الماضى والذى تم السيطرة عليه فى دقائق معدودة دون وقوع خسائر بشرية.

وقال رئيس جامعة أسيوط إن الخسائر لم تؤثر سلباً على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بكافة أقسام المستشفى الرئيسى ،أو تعيق انتظامها ، مشيراً إلى تواجده فى المستشفى فى الدقائق الأولى لاندلاع الحريق حيث وجه فى حينها بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمعرفة أسباب الحريق ووضع خطة لتلافى تلك الأسباب وعدم تكرارها .



رئيس جامعة أسيوط