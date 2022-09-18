رئيس بحوث المعاملات الزراعية يستعرض تطور مراحل زراعة وصناعة القطن

كتب: أحمد قنديل

توقع الدكتور مصطفى عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، أن يكون المحصول مبشرًا هذا العام، موضحًا وصول المساحات المزروعة إلى 334 ألف فدان، ما يزيد 100 ألف فدان عن العام المنصرم.

وأكد عمارة، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "مساء DMC"، اهتمام الدولة الكبير بزراعة القطن ومراحل صناعته، لافتًا إلى توقع زيادة الإنتاجية ليصل إلى أكثر من 2 مليون قنطار، معربًا عن أمله في الوصول إلى 4 ملايين قنطار خلال 10 سنوات.

وأشار، إلى المراحل المتطورة التي وصلت إليها زراعة وصناعة القطن، موضحًا أن الأصناف الجديدة من القطن توفر 30% من المياه المستخدمة في الزراعة، كما تم تحديد مناطق الإكثار والتي سيتم الاستعانة منها بالتقاوي، مع تحديد المحالج التي ستحلج حتى لا يحدث خلط في الأنواع، حيث يخرج منتج خالي من الشوائب.

وواصل: "منظومة تسويق القطن قضت على الوسطاء وربطت المزارع بالسوق العالمي".