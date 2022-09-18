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نيابة عن الرئيس السيسي..

رئيس الوزراء يتوجه إلى لندن للمشاركة فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 08:27 ص
رئيس الوزراء يتوجه إلى لندن للمشاركة فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة صباح اليوم، متوجهاً إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وتقديم واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة. 
 
 

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جنازة الملكة اليزابيث

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