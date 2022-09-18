رئيس الوزراء يتوجه إلى لندن للمشاركة فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

كتبت هند مختار

غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة صباح اليوم، متوجهاً إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وتقديم واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة.