اليوم السابع
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رئيس النيابة الإدارية يستقبل وزير الدولة لشئون المجالس النيابية.. صور

الأحد، 18 سبتمبر 2022 03:15 م
رئيس النيابة الإدارية يستقبل وزير الدولة لشئون المجالس النيابية.. صور جانب من اللقاء
كتب: محمد أبو ضيف

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استقبل المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الأحد، المستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وذلك لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الرفيع رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.
 
جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشار محمد عبد الكريم عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار  حافظ عباس مدير التفتيش القضائي، المستشار محمد السعيد فوزي  مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
 
رئيس النيابة الإدارية يستقبل وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية (1)
رئيس النيابة الإدارية يستقبل وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية (1)

رئيس النيابة الإدارية يستقبل وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية (2)
رئيس النيابة الإدارية يستقبل وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية (2)

رئيس النيابة الإدارية يستقبل وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية (3)
رئيس النيابة الإدارية يستقبل وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية (3)

 


المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية

هيئة النيابة الإدارية

النيابة الإدارية

وزير الدولة لشئون المجالس النيابية

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