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رئيس الأركان المشتركة الأمريكية: علينا الحفاظ على درجات الاستعداد بسبب أوكرانيا

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:55 م
رئيس الأركان المشتركة الأمريكية: علينا الحفاظ على درجات الاستعداد بسبب أوكرانيا مارك ميلى
كتب أحمد عرفة

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طالب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي، الجيش الأمريكي المتمركز في أوروبا على الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد على خلفية الوضع في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية: يتوجب علينا جميعا الحفاظ على درجة عالية من الاستعداد، مؤكدا أن كلماته لا تشير في رأيه، إلى وجود أي تهديد متزايد.

 وتابع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية: في حالة الحرب، لا تعرف ما الذي يمكن حدوثه.. الوضع يمكن أن يتغير، ويجب أن نراقب بعناية رد فعل روسيا على ذلك.

 


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