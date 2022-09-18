اليوم السابع
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رئيسة الهند تصل لندن للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 08:27 ص
رئيسة الهند تصل لندن للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية رئيسة الهند دروبادى مورمو
أ.ش.أ

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وصلت رئيسة الهند دروبادي مورمو العاصمة البريطانية "لندن" من أجل المشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية المقرر أن تقام يوم غد الاثنين.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد أنه من المقرر أن تستمر زيارة الرئيسة مورمو إلى المملكة المتحدة ثلاثة أيام، ستحضر خلالها مراسم الجنازة كما تمت دعوتها لحضور حفل استقبال لقادة العالم يستضيفه الملك تشارلز الثالث مساء اليوم في قصر "باكنجهام".

وكانت وزارة الشئون الخارجية قد أكدت في وقت سابق أن الرئيسة ستتوجه إلى لندن لتقديم التعازي نيابة عن حكومة الهند، كما قام وزير الشئون الخارجية إس جايشانكار بزيارة المفوضية العليا البريطانية في نيودلهي في 12 سبتمبر الجاري لتقديم تعازي بلاده في وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد يوم من إحياء الهند يوما للحداد الوطني.

وكان قصر "راشتراباتي بهافان" الرئاسي في الهند قد أفاد - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) في وقت سابق - بأن "الرئيسة دروبادي مورمو غادرت إلى لندن بالمملكة المتحدة لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث وتقديم التعازي نيابة عن حكومة الهند".

يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - كانت قد توفيت في منزلها باسكتلندا يوم الثامن من سبتمبر الجاري عن عمر ناهز 96 عاما.

 


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