ديلى ميل: تقديرات بمشاهدة 4.1 مليار شخص حول العالم لجنازة الملكة إليزابيث

كتب: إيهاب محمد

يتوقع خبراء التلفزيون فى المملكة المتحدة أن يتجاوز عدد مشاهدى جنازة الملكة إليزابيث الثانية، الرقم المسجل بـ 32 مليون شخص شاهدوا جنازة كنيسة وستمنستر لتوديع الأميرة الراحلة ديانا، أميرة ويلز، حيث من المتوقع على الصعيد العالمى، أن يشاهد 4.1 مليار شخص جنازة الملكة اليزابيث الثانية، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تقرير ديلى ميل

يدير ​​Huw Edwards تغطية BBC من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً مع Fergal Keane في لندن، بينما سيكون Kirsty Young و David Dimbleby في وندسور، كجزء من فريق مكون من 30 شخصًا يقدمون التعليقات عبر تلفزيون وراديو BBC، وستبدأ تغطية قناة ITV فى الساعة 9:30 صباحًا، وسيستضيفها توم برادبي، وجولي إيتشنغهام، وستتولى مذيعة الأخبار ماري نايتينجيل، التغطية من وستمنستر أبي، أما قناة "سكاى نيوز"، ستستضيف آنا بوتينغ، وديرموت مورناغان، من الساعة 9 صباحًا، بعد إذاعة كاى بورلي، في الصباح الباكر.



نعش الملكة اليزابيث

ستكون اللحظة الرئيسية الأولى في الساعة 10.35 صباحًا، مع حمل نعش الملكة من قاعة وستمنستر ووضعه في عربة غون الدولة إلى دير وستمنستر، وستبدأ مراسم الجنازة في الساعة 11 صباحًا وتنتهي الساعة 11.55 صباحًا، عندما تشير آخر مشاركة إلى صمت على مستوى البلاد لمدة دقيقتين، ومن الساعة 12.15 ظهرًا إلى الساعة 1 ظهرًا، سيكون هناك موكب من وستمنستر آبي إلى هايد بارك كورنر، وستكون لحظة رئيسية أخرى هي الموكب في وندسور من الساعة 3.10 مساءً وخدمة الإحالة من الساعة 4 مساءً.

بصرف النظر عن الدفن الخاص في وندسور في الساعة 7.30 مساءً، ستلتقط أطقم التصوير كل لحظة تقريبًا، والتي ستكون نتيجة أكثر من عقد من التخطيط الذي شارك فيه كبار موظفي القصر والمديرين التنفيذيين للبث، تم عمل زوايا الكاميرا واللقطات المقربة مسبقًا وكتابتها بعناية، وسيتم تجميع اللقطات في القنوات التلفزيونية في جميع أنحاء العالم.

وفى هذا الصدد، قالت آنا بوتينغ، من سكاى نيوز، البالغة من العمر 54 عامًا: "إنه شعور مخيف تمامًا لأن الكثير من الأشخاص قد وضعوا ساعات طويلة من الاستعداد لهذا الأمر، لذلك لا تريد أن تخذلهم عن طريق ارتكاب خطأ ما، لكنها أيضًا مناسبة عاطفية".