اليوم السابع
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الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:47 ص
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حملة أمنية فى الجيزة لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من أحكام قضائية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:44 ص
حملة أمنية فى الجيزة لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من أحكام قضائية رجال الشرطة- أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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استمرار لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتوجيه حملة أمنية إستهدفت (دائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة) .. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط عدد (2 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 2 قطعة سلاح أبيض) .. بحوزة (4) متهمين.

ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كمية من مخدر البانجو وزنت 63 كيلو جرام – كيمة من مخدر الهيروين).. بحوزة (3) متهمين .

ضبط شخصين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة عدة قضايا.

تنفيذ عدد (120) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

 

 


حملة أمنية

امن الجيزة

المواد المخدرة

سلاح نارى



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