حملات مكثفة لتموين دمياط لضبط الأسواق.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

قامت إدارة التجارة الداخلية والرقابة التموينية بدمياط بحملات بنطاق كل من: مدينة دمياط الجديده وناحية كفر الغاب أسفرت عن ضبط عدد 66 محضرا منها عدد 2 محضر عرض سلع مجهولة المصدر (فى مجال الأخشاب) وبدون فواتير أو شهادة منشأ أو إفراج جمركى يدل على مصدرها وتم التحفظ على عدد 20 صندوق أبلاكاش بكل منها 137 بإجمالى كمية 2740 + 5 صندوق خشب MDF بكل منها 88 بإجمالى 440 ، وكذلك عدد 4 مناديب غاز بدون تصريح وبدون اعلان عن سعر استبدال الاسطوانه

كما تم ضبط 3 محاضر بيع بازيد عن السعر الرسمى لسلع الأرز والسكر والسجائر، 3 محاضر عدم إمساك سجلات معتمده من مديرية التموين لقيد حركة البضائع الوارده والمنصرفه لمستودعات حديد التسليح والاسمنت وتلاجات التخزين.

وتم ضبط 2 محضر عرض لحوم مكشوفة والذبح خارج المجزر، 2 مخبز بلدى انتاج خبز ناقص الوزن ،4 عدم أعلان عن مخزن تابع للمحل ، 6 محضر عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول المعروضة للبيع للجمهور بالمخالفة للقرار 330 لسنة 3017 ،33 محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل بالمخالفة للقرار 180 لسنة 50 .

كما تم ضبط 17 محضر عدم حمل شهاده صحيه، وتم سحب عدد 5 عينات غذائية لإرسالها للمعامل للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى من عدمه .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه لمحاربة الجشع ومنع الاحتكار والمغالاه فى الاسعار والسلع مجهولة المصدر.