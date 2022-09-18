"حفل استقبال القرن"..الملك تشارلز يستقبل 1000 من كبار الشخصيات مساء اليوم

كتبت رباب فتحى

يستضيف الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، قادة العالم وأفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم في حفل استقبال قصر باكنجهام الليلة.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الملك تشارلز سيستضيف ما وصفته بـ "حفل استقبال القرن" لـ 1000 من كبار الشخصيات بما في ذلك قادة العالم وأفراد العائلة المالكة الأجانب في قصر باكنجهام الليلة، حيث تقف الأمة دقيقة صمت على والدته عشية جنازتها غدًا.

ويستقبل الملك وزوجته، قادة العالم والسفراء وأفراد العائلة المالكة الأجانب في حفل استقبال في القصر، حيث سيستقبلهم أيضًا أمير وأميرة ويلز والأميرة آن وإيرل وكونتيسة ويسيكس، وسيكون الملوك والملكات من هولندا والنرويج وإسبانيا حاضرين أيضًا.

وسيصلون الساعة 7 مساءً لتناول المشروبات والمقبلات في معرض صور قصر باكنجهام، وبعد حفل الاستقبال سيكون هناك دقيقتان من الصمت عند الساعة 9 مساءً بينما تستعد المملكة المتحدة للجنازة الرسمية للملكة غدًا.

ومن ناحية أخرى، وقع المزيد من قادة العالم على كتاب التعازي تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية في لانكستر هاوس في لندن بعد ظهر اليوم.

كما قام كبار الشخصيات الأجنبية ورؤساء الدول وغيرهم من كبار الشخصيات بزيارة قاعة وستمنستر لمشاهدة نعش الملكة الراحلة جنازتها غدًا.

ومن المتوقع أن يلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية بعد وصوله إلى لندن للمشاركة فى جنازتها الرسمية غدا الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أن بايدن وزوجته جيل بايدن سينضمان إلى الآلاف من المعزين بالمرور بجوار نعش صاحبة الجلالة في قاعة وستمنستر.

وحطت طائرته الرئاسية ، في مطار ستانستيد في إسيكس الليلة الماضية. وشوهد بعد ذلك الرئيس الأمريكي وزوجته جيل أثناء نقلهما بعيدًا في سيارتهما الرئاسية التي يطلق عليها اسم "الوحش".