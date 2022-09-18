حبس صاحب عربة فول 4 أيام عثر بحوزته على نصف كيلو هيروين بطنطا

الغربية مصطفى عادل

قررت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، حبس صاحب عربة فول 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطه وبحوزته نصف كيلو هيروين بقصد الإتجار.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بتمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقة لهم من ضبط المتهم "م.س" صاحب عربة فول وبحوزته 2 اسطوانة كبيرة الحجم من مخدر الهيروين تزن نصف كيلو جرام ، تم التحفظ على المضبوطات واخطار النيابة العامة للتحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.