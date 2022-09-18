حاكم ولاية تكساس: بايدن فشل فى تأمين الحدود مع المكسيك

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أكد حاكم ولاية تكساس الجمهوري، جريج أبوت، اليوم الأحد أن نقل حافلة المهاجرين من تكساس إلى واشنطن ونيويورك أمر ضروري، لافتا إلي فشل الرئيس بايدن في تأمين الحدود مع المكسيك.



وأشار أبوت في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، إلى أن تكساس رحلت أكثر من 7 آلاف مهاجر إلى واشنطن ونيويورك منذ شهر أبريل الماضي.

في غضون ذلك، أرسلت ولاية تكساس حافلة مهاجرين جديدة تقل حوالي 50 مهاجرا من بينهم أطفال إلى مقر إقامة نائبة الرئيس الأمريكي، كاميلا هاريس فى واشنطن، في تصعيد جديد للجمهوريين احتجاجا على إدارة الرئيس جو بايدن لملف الهجرة في البلاد.



وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن تحديات إنسانية في ملف المهاجرين الذي يصعد جمهوريون من وتيرة اعتراضاتهم على طريقة معالجته تزامنا مع الانتخابات النصفية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.



من جانبه، ندد البيت الأبيض بما تقوم به سلطات ولاية تكساس، واصفا إياها بأنها "مخزية" و"قاسية" وأن ما يجرى مناورة سياسية "باردة" و"متعمدة".

وتعتزم الولايات التي تستقبل المهاجرين المرحلين، رفع شكوي قضائية ضد حاكمي ولايتي تكساس وفلوريدا في حال لم تتحرك وزارة العدل لفتح تحقيق في قانونية ترحيل اللاجئين.