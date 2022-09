جو بايدن وزوجته يزوران نعش الملكة في قاعة وستمنستر قبل الجنازة.. فيديو

حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، على زيارة نعش الملكة إليزابيث الثانية في قاعة وستمنستر اليوم، قبل الجنازة الرسمية المقرر لها غداً، والتقطت عدسات المصورين لحظة وصول الرئيس الأمريكي وزوجته للقاعة لالقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة.

US President Joe Biden and his wife Jill have visited the Queen's coffin at Westminster Hall ahead of the monarch's state funeral tomorrow.



