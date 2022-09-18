جنايات كفر الشيخ تقضى بالإعدام شقنا لرجل أربعينى خطف طفلة واعتدى عليها

كفر الشيخ- محمد سليمان

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثالثة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، والدائرة الثالثة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبدالله عبدالكريم، وسكرتارية مجدى غانم، حكمها علي "ص.إ.ع.ت" 41 سنة، مقيم بمركز سيدى سالم، بإجماع الآراء بالإعدام، وذلك عما نُسب إليه من اتهام لقيامه بخطف طفلة بالإكراه، والتعدى عليها، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم، وذلك فى أحداث القضية رقم 15335 لسنة 2022 جنايات مركز سيدى سالم، والمقيدة رقم 948 لسنة 2022 كلى كفر الشيخ.