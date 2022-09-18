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جنايات كفر الشيخ تقضى بالإعدام شقنا لرجل أربعينى خطف طفلة واعتدى عليها

الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:38 م
جنايات كفر الشيخ تقضى بالإعدام شقنا لرجل أربعينى خطف طفلة واعتدى عليها هيئة المحكمة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثالثة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، والدائرة الثالثة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبدالله عبدالكريم، وسكرتارية مجدى غانم، حكمها علي "ص.إ.ع.ت" 41 سنة، مقيم بمركز سيدى سالم، بإجماع الآراء بالإعدام، وذلك عما نُسب إليه من اتهام لقيامه بخطف طفلة بالإكراه، والتعدى عليها، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم، وذلك فى أحداث القضية رقم 15335 لسنة 2022 جنايات مركز سيدى سالم، والمقيدة رقم 948 لسنة 2022 كلى كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهم "ص. إ. ع. ت"، 41 سنة، ومقيم سيدى سالم، لمحكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته، عما نُسب إليه من اتهام، وذلك لأنه بدائرة مركز سيدى سالم بنطاق محافظة كفر الشيخ قام بخطف المجني عليها الطفلة "ن.ا.ص.ا.ش"، عن طريق الإكراه الواقع عليها بأن اقتادها عنوة إلى إحدى الزراعات، حيث باعد بينها وبين ذويها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 

 
 
 

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