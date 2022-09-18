جمارك مطار أسيوط الدولى تضبط محاولتى تهريب كمية من النقد المصري والأجنبى

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة حازم عبد الرشيد محمد بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار أسيوط من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٤٩ لسنة٢٠٢٠وتعديلاته وقانون غسيل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وقانون الجمارك ٢٠٧ لسنه٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وبناءأ على مذكرة سرية مشتركة مقدمة من العقيد شهاب جابر بإدارة البحث الجنائي بمطار أسيوط وإدارة جمرك مطار أسيوط مفاداها اعتزام الراكبة ح . م . م والراكبة س . ب . م تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبي حال سفرهما إلى السعودية علي رحلة طائرةخطوط طيران شركة العربية مصر .

وبالعرض علي حازم عبد الرشيد محمد قام بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبتين منزينب كمال ومحمد عبد الرحمن وعبير حسام مأمورى الجمرك فتبين وجود ٣٢ ألف و٤٠٠جنيه مصري و٤ آلاف ريال سعودي فئات مختلفة مخبأة بين طيات الملابس فى حقائبالراكبة الأولى ، ووجود مبلغ ٢٧ ألف جنيه مصري و٤ آلاف ريال سعودي فئات مختلفة مخبأة بين طيات الملابس فى حقائب الراكبة الثانية .

وقام بجرد المضبوطات ريهام نعمان وأسماء عبدالرحيم بالأمن الجمركي، فيما قرر محمد متولي مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريرمحضر ضبط جمركي رقمى ٩ و ١٠ لسنة ٢٠٢٢.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدريهابيل بتشديد الرقابه علي المنافذ الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.