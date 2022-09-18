جامعة سوهاج تواصل تنفيذ قوافلها البيطرية المجانية لقرى حياة كريمة

سوهاج محمود مقبول

تواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، سلسلة القوافل البيطرية المجانية التي تنظمها لمراكز وقري المحافظة الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري في كافة القطاعات الخدمية.

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال ان إدارة الجامعة وضعت خطة زمنية لتنفيذ عدد من القوافل المجانية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذاً استراتيجية مصر 2030، ويتم التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم تلك الخدمات بشكل لائق، من أجل تنمية قطاع الثروة الحيوانية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن القوافل المجانية انطلقت لقريتي الصلعا ودمنو بمركز سوهاج، حيث بلغ عدد الحالات المرضية التي تم مناظرتها وعلاجها بالقريتين 802 حالة من الحيوانات و71 حالة طيور.

وأوضح الدكتور بهاء الدين القائم بأعمال عميد الكلية، أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.