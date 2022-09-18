اليوم السابع
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الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:33 م
أكرم القصاص
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جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية مجتمعية شاملة إلى منطقة أبيس السابعة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:00 م
جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية مجتمعية شاملة إلى منطقة أبيس السابعة قافلة طبية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الاسكندرية القافلة الطبية المجتمعية إلى منطقة أبيس السابعة، وذلك ضمن خطة القوافل التى تشارك بها الجامعة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا .

وشارك فى أعمال القافلة عدد من أساتذة كلية الطب، بمعاونة أسرة طبيب من أجلك بالكلية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية وممثلى المجتمع المدنى متمثلا فى روتارى شرق الاسكندرية. 

وصرحت الدكتورة وفاء السحلى منسق القوافل الطبية بالجامعة أن إجمالى عدد الحالات التى وقع الكشف عليها خلال القافلة بلغ 603 حالات بالتخصصات المختلفة والتى شملت الرمد والأطفال والنساء والتوليد والباطنة والصدرية والعظام والجلدية والنفسية والعصبية والأشعة بالإضافة إلى توفر صيدلية خاصة بكل تخصص لصرف الأدوية بالمجان لكل حالة.

وفى الجانب المجتمعى فقد كان لمشاركة وحدة العنف ضد المرأة أثر كبير، حيث قام فريق الإرشاد النفسى بالوحدة وبعض المتطوعات تحت إشراف الدكتورة منال فودة المدير التنفيذى للوحدة بعمل بعض الأنشطة مثل: رصد اشكال العنف المختلفة واحتياجات السيدات والاطفال فى المنطقة المستهدفة، عقد جلسات توعية وارشاد نفسى فردى وجماعى مع سيدات المنطقة، التفاعل مع اطفال المنطقة من خلال برنامج تعليمى ترفيهى بالإضافة إلى توزيع استبيان لدراسة حاجاتهم النفسية ورصد مشاكلهم الأسرية تمهيدا لوضع الخطة الاستراتيجية وخطة عمل على حل المشاكل بالمنطقة.

 


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