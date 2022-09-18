جامعة الأزهر تستعد لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكلياتها "الأسبوع الجارى"

كتب لؤى على

تستعد جامعة الأزهر لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعان الدراسى 2021-2022، حيث أغلق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة، لطلاب الدور الثانى والمتخلفين من الدور الأول ، وسوف يتم تحديد موعد هذا الأسبوع لعقد مؤتمر صحفى تعلن خلاله نتيجة التنسيق.

الجدير بالذكر أن الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر بعد ظهور التنسيق، وفقا للأعوام السابقة هى كالآتى:

- شهادة ميلاد

- 4 صور من شهادة الثانوية

- ورقة الترشيح (من على الموقع بعد ظهور التنسيق)

- 6 صور من البطاقة الشخصية + بطاقة ولي الأمر

- 8 صور مدون عليها الاسم مقاس 4*6

- استمارة 2جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشركة (خاص بالذكور)

- دوسيه بلاستيك