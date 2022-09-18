اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

جامعة الأزهر تستعد لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكلياتها "الأسبوع الجارى"

الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:00 ص
جامعة الأزهر تستعد لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكلياتها "الأسبوع الجارى" جامعة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعد جامعة الأزهر لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعان الدراسى 2021-2022، حيث أغلق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة، لطلاب الدور الثانى والمتخلفين من الدور الأول ، وسوف يتم تحديد موعد هذا الأسبوع لعقد مؤتمر صحفى تعلن خلاله نتيجة التنسيق. 
 
الجدير بالذكر أن الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر بعد ظهور التنسيق، وفقا للأعوام السابقة هى كالآتى: 
 
- شهادة ميلاد
 
- 4 صور من شهادة الثانوية
 
- ورقة الترشيح (من على الموقع بعد ظهور التنسيق)
 
- 6 صور من البطاقة الشخصية + بطاقة ولي الأمر
 
- 8 صور مدون عليها الاسم مقاس 4*6
 
- استمارة 2جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشركة (خاص بالذكور)
 
- دوسيه بلاستيك
 
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

تنسيق جامعة الازهر

تنسيق الازهر

مسابقة الازهر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بمشروعات كلية الهندسة الزراعية بمعرض صحارى الدولى

السبت، 17 سبتمبر 2022 01:44 م

مدير عام الجامع الأزهر: 5 آلاف محفظ داخل أروقة الأزهر لتحفيظ القرآن الكريم

السبت، 17 سبتمبر 2022 12:12 ص

أستاذ بجامعة الأزهر يحصل على جائزة «الحد من النفايات»

الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:02 ص

الجمعة.. آخر فرصة لتسجيل الرغبات بتنسيق جامعة الأزهر

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 06:00 ص

الخميس المقبل آخر موعد لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة