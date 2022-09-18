اليوم السابع
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تونس تشارك فى مؤتمر Cop27 بـ45 مشاركا.. اعرف التفاصيل

الأحد، 18 سبتمبر 2022 03:00 ص
تونس تشارك فى مؤتمر Cop27 بـ45 مشاركا.. اعرف التفاصيل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية ووزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوى المهداوى
كتبت ـ منال العيسوى

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أعلنت وزيرة البيئة التونسية ليلي الشيخاوي المهداوي، أن تونس قامت بتحديث خطة مساهماتها الوطنية، بهدف مواجهة التغيرات المناخية، وأن الدولة التونسية ستشارك فى مؤتمر المناخ cop27 بحوالى 45 مشاركا.
 
وأوضحت وزيرة البيئة التونسية خلال لقائها مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد على هامش اجتماع وزراء البيئة الأفارقة بدولة السنغال، أنه سيكون من بين الـ45 المشاركين 10 يمثلون الوفد الرسمى التونسى، والباقى مجتمع مدنى تونسى .
 
كما اقترحت وزيرة البيئة التونسية خلال اجتماعها بالدكتورة ياسمين فؤاد تنفيذ اتفاقية شراكة بين المؤسسات البيئية التونسية ونظيراتها المصرية، فى مجال المخلفات، بالإضافة إلى التعرف على برامج ومشاريع البلدين في مجال السياحة البيئية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين والإستفادة من تجربة مصر في الادارة الساحلية وخصوصا التعامل مع المخلفات البحرية والاطلاع على التجربة التونسية في مجال حماية الشريط الساحلي والعمل على تنفيذ ذلك قبل إنطلاق مؤتمر المناخ COP27.
 
كما دعت وزيرة البيئة الجانب التونسى للمشاركة فى إطلاق "مبادرة المخلفات الإفريقية 50 بحلول عام 2050" ، للتحدث عن التجربة التونسية الرائدة فى مجال إدارة المخلفات وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الإفريقية.
 
جدير بالذكر، أن البرنامج التنفيذى المصرى التونسى يشمل التعاون فى مجال النفايات الخطرة والمخلفات الصلبة ، الإدارة الساحلية المتكاملة والحفاظ على البيئة البحرية ، تعزير الإنتاج والاستهلاك المستدامان ، الإقتصاد الأخضر والدوار ، الإدارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد الملوثات ، المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى والسياحة البيئية ، التشريعات البيئية.

البيئة

الإقتصاد الأخضر

الإدارة المتكاملة للمخلفات

نوعية الهواء

الملوثات

المحميات الطبيعية

التنوع البيولوجى

السياحة البيئية

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