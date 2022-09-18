

وأوضح بيان مشترك للوزارتين، مساء السبت، أن التعديل جاء في ظل تواصل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية وسعيا لتغطية مختلف احتياجات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة.



وقد شملت المواد البترولية، التي شهدت تعديلا في أسعارها: البنزين الرفيع الخالي من الرصاص، والغازوال "وقود الديزل" بدون كبريت والعادي، وغاز البترول المنزلي، الذي لم يسجل أي تعديل في الأسعار منذ 2010 .



وأضاف البيان المشترك أنه بالنسبة للمحروقات التي لا يتجاوز استهلاكها نسبة 1 % من الاستهلاك الإجمالي للمحروقات على مثل البنزين الخالي من الرصاص الممتاز" والغازوال بدون كبريت "الممتاز" تم إقرار تعديل في أسعارها في حدود 5%.



وأشار إلى أن معدل السعر بالنسبة لخام البرنت ارتفع منذ بداية العام الجاري حتى اليوم إلى مستوى 107 دولارات للبرميل، وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة.