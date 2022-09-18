توضيح للطرق البديلة المؤدية لشارع التسعين الجنوبى

محمد سعودى

استكمالا لأعمال مشروع المونوريل بمنطقة القاهرة الجديدة وتزامناً مع الغلق الكلى لنفق باقى زكى بشارع التسعين الجنوبى، الأمر الذى يتطلب تخفيف أحجام المرور وذلك بغلق مطلع كوبرى المشير / التسعين بالطريق الدائري للقادم من طريق السويس فى اتجاه شارع التسعين الجنوبى، بالإضافة إلى غلق مسطح كوبرى التسعين من الطريق الدائرى للقادم من مناطق المعادى لمدة "شهرين".

الأمر الذى يتطلب توضيح ( طرق بديلة ) وذلك على النحو الآتى:

القادم من الدائري من اتجاه مدينة السلام عليه استخدام مداخل التجمع الأول (مدخل نجيب محفوظ أو مدخل طه حسين أو مدخل ذاكر حسين "مدخل الحى العاشر" إلى محور السادات) ومنهم إلى شارع التسعين الشمالى والجنوبى أو الاستمرار على الدائرى إلى مدخل نفق الجولف واستخدام شارع الشويفات ومنه إلى التسعين الجنوبى.

القادم من الدائرى من اتجاه المعادى عليه استخدام مدخل محور جمال عبدالناصر ومنه إلى شارع الشويفات إلى التسعين الجنوبى أو الاستمرار على الدئرى واستخدام مدخل محور طه حسين التجمع الأول إلى محور مصطفى كامل ومنه للتسعين الشمالى والجنوبى.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الجهة المنفذة وتم وضع اللافتات الإرشادية الدالة على اتجاهات الحركة المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.