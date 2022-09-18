توزيع شنط وأدوات مدرسية بالمجان على 200 طالب من الأيتام بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد حسين بغدادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، فعاليات احتفالية لتوزيع 200 شنطة وأدوات مدرسية على 200 طالب من الأيتام وغير القادرين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصاً على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية وفي إطار خطة الحماية الاجتماعية، والتي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، بتنظيم جمعية الأورمان.

وأكد محمد حسين بغدادي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، خلال فعاليات الاحتفالية على الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً، وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

فيما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الطلاب المستفيدين من قرية جزيرة العوامية بمركز الأقصر، ونجع الطويل بمركز الطود، والزناقطة بمركز البياضية، وحاجر الأقالتة والطارف والمريس بمركز القرنة، والمراعزة بمركز أرمنت، والكيمان والدير والحليلة بإسنا، والصعايدة بمركز الزينية، موضحاً أن الهدف من وراء تقديم الشنطة المدرسية تخفيف العبء عن أسرهم في مواجهة أعباء العام الدراسي، وكذلك حماية هؤلاء الأطفال من لجوء الأسر إلى خروجهم من التعليم بشكل عام لعدم قدرتهم على نفقات الدراسة، وبالتالى وقاية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم.

وأضاف ممدوح شعبان، فى بيان صحفى، أن الجمعية بمحافظة الأقصر نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى، مشيراً إلى التعاون الوثيق للجمعية مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل التضامن الاجتماعي بالأقصر، الذين يقومون بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، حيث أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر إحتياجاً المنتشرة فى أرجاء المحافظة.