تموين الغربية تشن حملات لضبط حائزى السلع الفاسدة ومحتكرى المواد التموينية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة تموين الغربية، عدة حملات تموينية لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز والعقوبات التى ستطال كل من يخالف التعليمات.

وشكلت مديرية التموين حملات تموينية بمختلف الإدارات التموينية بجميع أنحاء المحافظة، أسفرت الحملات ضبط 3 طن أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها وبيعها فى السوق السوداء، وضبط 100شيكارة تزن 5 طن أسمدة زراعية غير صالحة و مجهولة المصدر وضبط 780 كجم دواجن كاملة وأوراك وصدور رومي غير صالحه للاستهلاك.

كما تم ضبط 550 كجم أرز معبأ بيع بأزيد من السعر الرسمى المحدد من قبل الدولة، وضبط 2.300 طن دقيق بلدى مدعم 87% قبل بيعه فى السوق السوداء، كما تمكنت الحملات من ضبط جمعيتين قامتا بالتصرف فى سلع تموينية بمبلغ وقدره 9850 جنيها.

ونجحت الحملات في ضبط بقالة تموينية قامت بالتصرف فى سلع بمبلغ وقدره 4830 جنيها سلع تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم ضبط 1500 كيلو جرام ذره صفراء بدون بيانات ومشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، وتحرير 21 جنح أمن دولة طوارئ ضد بدالين تموينين وجمعيتين يقومون بالتلاعب بأسعار السلع التموينية وعدم مزوالة النشاط بدون إذن رسمى، كما تم تحرير 67 محضر إثبات حالة ضد المخابز التى تلاعبت بوزن الرغيف.