اليوم السابع
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تكريم رئيس جامعة نور مبارك من الرئيس الكازاخستانى تقديرا لدوره العلمى

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:42 ص
تكريم رئيس جامعة نور مبارك من الرئيس الكازاخستانى تقديرا لدوره العلمى تكريم رئيس جامعة نور مبارك من الرئيس الكازاخستانى
كتب ـ لؤى على

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كرم الرئيس قاسم جومارت توقايف، رئيس جمهورية كازاخستان، الدكتور محمد الشحات الجندى، رئيس الجامعة المصرية للثقافية الاسلامية نور مبارك بكازاخستان، وذلك لدوره ودور الجامعة فى نشر الوسطية، يذكر أن الجامعة مسؤولية وزارة الأوقاف فى مصر  ووزارة الإعلام والتنمية الاجتماعية فى كازاخستان ويعمل بها 22 أستاذا مصريا من جامعة الأزهر والأوقاف ووزارة التعليم ومجمع البحوث الإسلامية بجانب الأساتذة الكازاخ، ويعملون بجد واجتهاد باعتبارهم سفراء مصر فى التعليم الصحيح لعلوم الإسلام واللغة العربية والدراسات الإنسانية. 
 
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السابع لزعماء الأديان "دور قادة الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد 19"، بحضور عدد من القادة السياسيين وزعماء الأديان حول العالم.
 
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كازاخستان

شيخ الازهر

الازهر الشريف

نور مبارك



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