تكريم الفائزين فى مسابقة أفضل المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا

قنا صابر سعيد

شهد المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا، لقاء الهيئة العامة للاستثمار، مع فريق العمل بمجمع مركز خدمات المستثمرين بقنا، للتعرف على الخدمات التى يقدمها المركز، من خلال خدمة الشباك الواحد.

كما شهد تكريم الفائزين فى مسابقة اختيار أفضل 3 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمشرف على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، ووفد بعثة البنك الدولى.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، كان قد أعلن فى 14 أكتوبر لعام ٢٠٢٠، عن بدء تفعيل خدمة الشباك الواحد بمركز خدمات المستثمرين بقنا ، والتى ساهمت بشكل كبير فى تيسير حصول المستثمر على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتأسيس وتشغيل المصانع او الشركات التى يطمح المستثمرين لإقامتها دون الحاجة الى التنقل بين المؤسسات الحكومية والسفر الى القاهرة لإنهاء تلك الإجراءات، لافتا أن خدمة الشباك الواحد توفر قاعدة بيانات تربط جميع الجهات والهيئات الوزارية ببعضها لتسهيل الإجراءات على المستثمر، فخلال أيام معدودة يمكن للمستثمر أن يحصل على كافة الموافقات والتراخيص بعد أن كان ذلك يستغرق شهوراً، ونت ثم أسهم ذلك في جذب المزيد من المستثمرين إلى محافظة قنا.

وأشاد الدكتور هشام الهلباوى، بالخدمات التى يقدمها مركز خدمات المستثمرين بقنا، من خلال خدمة الشباك الواحد بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمرون سواء في مرحلة تأسيس الشركات أو خدمات ما بعد التأسيس، لتقديم كافة خدمات الإستثمار وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم بما ساهم فى ضمان استدامة هذه الكيانات على ارض المحافظة.

وفى نهاية الاجتماع قام الدكتور هشام الهلباوى، والسكرتير العام بتكريم الفائزين، فى مسابقة اختيار أفضل 3 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة بشهادات التقدير، وحصل مركز نجع حمادى على المركز الأول وتم تكريم عبد اللاه خبير رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، ورمضان فؤاد محمد مدير المركز التكنولوجى بنجع حمادى، وشاهيناز محمد مشرف النظام بالمركز، بيمنا حصل على المرتبة الثانية المركز التكنولوجى بقوص، وتم تكريم سيد تمساح محمود، رئيس مركز ومدينة قوص ومحمد ربيع مدير المركز التكنولوجى بقوص وسعيد محمد مشرف النظام بالمركز، وحصل مركز قفط على المركز الثالث، وتم تكريم جمال عثمان رئيس مركز ومدينة قفط، ومصطفى عبد العظيم مدير المركز التكنولوجى بقفط وسمر شاذلى مشرف النظام بالمركز، كما تم تكريم حمدي عبدالوهاب محمد مسئول تحسين الخدمات بوحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظة قنا.