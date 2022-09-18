اليوم السابع
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الأحد، 18 سبتمبر 2022 05:26 م
أكرم القصاص
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تعطل مصعد كهربائي بداخله 3 مواطنين بأحد بنوك الفيوم

الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:22 م
تعطل مصعد كهربائي بداخله 3 مواطنين بأحد بنوك الفيوم مصعد - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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شهد فرع أحد البنوك بمحافظة الفيوم، تعطل المصعد الكهربائي وبداخله 3 مواطنين، وتم التعامل من قبل قوات الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارًا بوجود عطل في مصعد بأحد البنوك بمدينة الفيوم وبداخله 3 مواطنين وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية و الإسعاف الي مكان الحادث وتبين تعطل المصعد والمواطنين بداخله وتم التعامل مع الموقف وإصلاح العطل وإخراج المواطنين وعمل الاسعافات اللازمة لهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
 

بنوك الفيوم

اعطال المصاعد

الفيوم

محافظة الفيوم



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