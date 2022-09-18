تعرف على شروط وقواعد التسكين بالمدن الجامعية فى جامعة سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

بدأت المدن الجامعية بمحافظة سوهاج، في فعاليات التسكين الورقى للطالبات القدامى المتقدمات للإلتحاق بالمدن الجامعية للعام الدراسى 2022/2023، والذى يستمر حتى يوم 23 من سبتمبر الجاري، حيث بدأت عملية التسكين للطلاب بمتابعة من الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة والمحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية.

ومن جانبه

أوضح رئيس الجامعة في تصريحات صحفية أن إدارة الجامعة حريصة على استيعاب أكبر عدد من الطالبات بالمدن الجامعية، وذلك للتيسير عليهن، ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، موضحاً انه تم استكمال أعمال الصيانة والترميمات اللازمة بكافة مبانى المدن الجامعية، وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم، وأماكن الإعاشة والاستذكار للقضاء على أى اوبئة والحد من إنتشار الفيروسات المعدية بكافة صورها، وكذلك مراجعة أنظمة الإنذار والحريق والتأكد من جاهزيتها للعمل، ومطابقتها للمواصفات لتوفير السلامة العامة للطلاب.

وأكد عبدالخالق، على ضرورة إجراء عدة تحاليل طبية للمتقدمات للتسكين للتأكد من خلوهم من أى أمراض معدية، ومنها تحاليل التهاب الكبدى الفيروسى (B-C)، وتحليل للكشف عن تعاطى المخدرات، مشدداً على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إحتمالات العدوى بفيروس كورونا والإكتشاف المبكر له.

وأشارت سامية زايد إلى أنه تم البدء فى تسكين طالبات الكليات العملية والحاصلين على تقدير جيد جداً فأعلى من داخل وخارج محافظة سوهاج، بالإضافة إلى تسكين طالبات الكليات النظرية من خارج المحافظة فقط والحاصلين على تقدير جيد جداً فأعلى، مضيفة أنه سيتم قبول الإلتماسات بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى 20 من سبتمبر الجاري وان تسكين الطلاب الورقى والكشف الطبى للطلاب القدامى بدءاً من يوم 18 ويستمر 22 سبتمبر الجارى وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات.

وحددت جامعة سوهاج من خلال الاجتماع الذى ترأسه الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس إدارة المدينة وصندوق رسوم الصيانة والنشاط الطلابي بالمدن الجامعية والتغذية، لمناقشة قواعد قبول التسكين بالمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد 2022/ 2023، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، والمحاسب عفت حلمي مدير عام الحسابات والموازنة، وصبري ابراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، والدكتور محمد حلمي مدير عام الإدارة الطبية، والدكتور أحمد عبدالغني مدير المدينة الجامعية طلاب، وسحر السيد مديرة المدينة الجامعية طالبات، وحامد الخولي مدير التغذية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الاجتماع ناقش استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى والجدد وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معلناً أنه تم فتح موقع التسكين الإلكتروني في الفترة من 1 حتى 15 من أغسطس القادم، وبدأ التسكين الفعلي للطلاب اعتباراً من 28 أغسطس الماضى 2022 عقب الإعلان عن المعايير النهائية للقبول بالمدن الجامعية، مشدداً على استكمال أعمال الصيانة والترميمات اللازمة بكافة مباني المدن الجامعية، وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم، وأماكن الإعاشة والاستذكار للقضاء على أي اوبئة والحد من إنتشار الفيروسات المعدية بكافة صورها، وكذلك مراجعة أنظمة الإنذار والحريق والتأكد من جاهزيتها للعمل، ومطابقتها للمواصفات لتوفير السلامة العامة للطلاب والممتلكات بوجه عام.

ومن جانبها أوضحت سامية زايد، أن الاجتماع تناول عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس منها، قواعد القبول والتسكين بالمدن للعام الدراسي الجديد، تحديد العدد الفعلي بكل غرفة بالكليات النظرية والعملية وفقاً للأوضاع السائدة، استلام مبنى (هاء)، بحث قواعد قبول الطلاب للتسكين بالمدن الجامعية بالمقر الجديد للجامعة، تحديد موعد الإعلان عن الأسماء المقبولة للسكن بالمدن الجامعية، بعد الإعلان عن المعايير الخاصة بذلك وأن المدن الجامعية بسوهاج تتسع لأكثر من 2000 طالب وطالبة موزعين على عدة مباني بالمقرين القديم والجديد للجامعة.

ومن اهم الشروط للحصول على سكن داخل المدينة الجامعية أن يكون الطالب قد قام بالتقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدن الجامعية وان يكون قد قام بسحب الملف من المدينة الجامعية وسداد رسوم الاستمارات المطلوبة وان يكون قد سداد المصروفات الخاصة بالعام الدراسي 2022 للطلاب الملتحقين بالفرقة الأولى، بالإضافة إلى سداد طلاب الفرق الدراسية الأخرى مصروفات الدراسية. ويقد 3 صور شخصية و3 صورة من البطاقة الشخصية وتعهد من قبل الطالب أو الطالبة بالالتزام بكافة الإجراءات والقوانين التي تسير داخل المدن الجامعية واستخراج "فيش وتشبيه" موجه للمدينة الجامعية التي تود السكن بها.

كما حددت المدن الجامعية شروط يجب أن تتوافر في الطلاب الملتحقين بالمدن الجامعي منها ألا يكون من سكان المدينة الموجودة بها الجامعة وأن يكون من الطلاب النظاميين المقيدين بمراحل البكالوريوس والليسانس وألا يكون حُكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية و ألا يكون وقع على الطالب المتقدم للإقامة بالمدينة، عقوبة تأديبية أخرى بأحد المدن الجامعية بالجامعات الأخرى و ألا يكون تم رفضه وإنهاء إقامته بالمدن لعدم سداد الرسوم وألا يكون متزوجًا أو متزوجه وألا يكون حُكم عليه بعقوبات تأديبية أو حرم من الإقامة بالمدن.



فعاليات التسكين الورقى للطالبات القدامى (1)



فعاليات التسكين الورقى للطالبات القدامى (2)



فعاليات التسكين الورقى للطالبات القدامى (3)



فعاليات التسكين الورقى للطالبات القدامى (4)



فعاليات التسكين الورقى للطالبات القدامى (5)



فعاليات التسكين الورقى للطالبات القدامى (6)



فعاليات التسكين الورقى للطالبات القدامى (7)



فعاليات التسكين الورقى للطالبات القدامى (8)



فعاليات التسكين الورقى للطالبات القدامى (9)



فعاليات التسكين الورقى للطالبات القدامى (10)



فعاليات التسكين الورقى للطالبات القدامى (11)