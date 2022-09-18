تخفيضات تصل لـ50%.. ننشر أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف، أسعار الاشتراكات الشهرية، وذلك بعد تخفيض أسعار التذاكر بنسبة من 30 لـ40 % وكذلك الاشتراكات بنسبة تخفيضات 50% وذلك حتى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت شركة "RATB" ديف للنقل كايرو" الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف)، عن قيمة الاشتراكات الشهرية لتبدأ من 300 جنيه حتى 3 محطات، و500 جنبه حتى 7 محطات، و700 جنيه لاكثر من 7 محطات، ويغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات.

واعلنت الشركة عن الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الكهربائي ، على أن تصبح سعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيه بدلاً من 15 جنيه، و 15 جنيه لسبع محطات بدلاً من 25 جنيه، و20 جنيه لما يزيد عن سبع محطات بدلاً من 35 جنيه، علي أن يتم تطبيق هذه الأسعار الجديدة من يوم السبت القادم الموافق 17/9/2022.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم، وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم، وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.