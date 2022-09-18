اليوم السابع
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تحرير 132669 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:38 ص
تحرير 132669 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (132669) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها ضبط  (33346) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1961 مخالفة السير بدون تراخيص.
 
كما تمكنت القوات من ضبط  9 دراجات نارية مخالفة و25 مخالفة موقف عشوائى، و5 مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

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