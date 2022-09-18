تحريات لكشف ملابسات اتهام زوج بالاعتداء على زوجته في الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات اتهام زوج بالتسبب في الاعتداء على زوجته، والتسبب في إصابتها بسقوطها من نافذة شقتهما في الحوامدية، بسبب خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وبسؤال المجني عليها وجهت اتهاما لزوجها بالاعتداء عليها والتسبب في إصابتها بسقوطها من النافذة، نتيجة خلافات أسرية بينهما، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.