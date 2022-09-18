تجديد حبس 3 متهمين بسرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك فى القاهرة

كتب سليم على - أسماء شلبى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس 3 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمنطقة المرج بأسلوب توصيل الأسلاك.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة التابعة لجهة عمله وبداخلها جهاز "لاب توب" حال توقفها بالمنطقة سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 3 أشخاص).

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندى تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص".. وبحوزتهم (جهاز لاب توب "المستولى عليه"- مجموعة من الأدوات المستخدمة فى سرقة السيارات).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُستخدمين السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهم فى إرتكاب واقعة السرقة، وأضافوا بالتصرف فى السيارة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية - مقيم بمحافظة الجيزة"، وتم استهداف الأخير "تبين عدم تواجده" وُعثر بمحيط مسكنه على عدد 3 سيارات "متحصلات وقائع سرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.