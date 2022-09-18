اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما لاتهامهم بترويج المواد المخدرة فى المنيرة الغربية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:22 ص
تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما لاتهامهم بترويج المواد المخدرة فى المنيرة الغربية حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج المواد المخدرة فى المنيرة الغربية

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على 3 تجار مواد مخدرة بحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح ناري في المنيرة الغربية، وإعداد تقرير فنى.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى إتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة في المنيرة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح ناري ومبلغ مالي.

اعترف المتهمين بالاتجار بالمضبوطات، فتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق التي أمرت بما سبق.

 

 


الاتجار في المخدرات

امن الجيزة

مخدر الحشيش

النيابة العامه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة