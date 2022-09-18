تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما لاتهامهم بترويج المواد المخدرة فى المنيرة الغربية

أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج المواد المخدرة فى المنيرة الغربية

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على 3 تجار مواد مخدرة بحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح ناري في المنيرة الغربية، وإعداد تقرير فنى.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى إتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة في المنيرة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح ناري ومبلغ مالي.

اعترف المتهمين بالاتجار بالمضبوطات، فتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق التي أمرت بما سبق.