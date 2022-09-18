تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما بتهمة ترويج عملات مزيفة فى أوسيم

أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج عملات مزيفة فى مدينة أوسيم.

قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم، وكلفت النيابة خبراء التزيف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات واعداد تقرير فنى واف، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية 3 عاطلين وراء ترويج العملات المزيفة فى أوسيم، وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالى مزيف، قبل ترويجه بين المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط 3 عاطلين فى ترويج مبالغ مالية مزيفة بين المواطنين فى أوسيم.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لأماكن يتردد عليها المتهمين، وبإعداد عدة أكمنة تم القبض عليهم، وبحوزتهم مبلغ مالى مزيف، اعترفوا بحيازته لترويجه بين المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق والتى امرت بما سبق.