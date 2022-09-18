اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة النصب على المترددين على سفارة دولة عربية بالجيزة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:45 ص
تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة النصب على المترددين على سفارة دولة عربية بالجيزة حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المترددين على سفارة دولة عربية بالجيزة

وكانت قد قررت النيابة  العامة بالجيزة، حبس المتهم 4 أيام بتهمة النصب والاحتيال، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه .

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين أمام سفارة دولة عربية، بحجة مساعدتهم فى تقديم اوراق سفرهم، والنصب عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتم ضبط المتهم بعدوان استولى على مبالغ مالية من المواطنين المترددين على سفارة الكويت لتقديم أوراق سفرهم، حيث أوهمهم المتهم بقدرته على سرعة تقديم الأوراق، مقابل مبالغ مالية، إلا أنه احتال عليهم

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالنصب على عدد من الضحايا، فتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

 


النصب والاحتيال

امن الجيزة

سفارة

النيابة العامه



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